Теннисистка Цуренко выиграла в украинском противостоянии в четвертьфинале турнира в Стамбуле

В четвертьфинальном матче киевлянка в украинском дерби обыграла свою землячку Екатерину Бондаренко, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч завершился со счетом 7-6(13) 7-5.

Поединок длился 2 часа 29 минут. Обе теннисистки за матч заработали по 15 брекпойнтов, только Цуренко реализовала 7 из них, а Бондаренко - 6.

Примечательно, что если бы в этом победила Екатерина Бондаренко, то она смогла бы вернуться в Тор-100 мировой классификации.

Следующая соперница Цуренко определится в матче между бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне.

Турнир в Стамбуле проходит с 20 по 26 июля.