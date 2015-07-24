Теннисистка Цуренко выиграла в украинском противостоянии в четвертьфинале турнира в Стамбуле
17:22, 24 июля 2015Спорт
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле.
Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Стамбуле / prosport-ru.tsn.ua
В четвертьфинальном матче киевлянка в украинском дерби обыграла свою землячку Екатерину Бондаренко, сообщает Теннисный портал Украины.
Матч завершился со счетом 7-6(13) 7-5.
Поединок длился 2 часа 29 минут. Обе теннисистки за матч заработали по 15 брекпойнтов, только Цуренко реализовала 7 из них, а Бондаренко - 6.
Примечательно, что если бы в этом победила Екатерина Бондаренко, то она смогла бы вернуться в Тор-100 мировой классификации.
Следующая соперница Цуренко определится в матче между бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне.
Турнир в Стамбуле проходит с 20 по 26 июля.
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