Британскому комику вернули брошенные в Блаттера 600 долларов

Об этом заявил сам Бродкин, добавив, что в ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Telegraph.

«К сожалению, дело обстоит серьезно и меня будут судить. Будет смешно, если я стану первым человеком, который сядет в тюрьму в связи с делом о коррупции в ФИФА», — отметил Бродкин.

Шоумен, выступающий под псевдонимом Ли Нельсон, был арестован после того, как попытался сорвать пресс-конференцию главы ФИФА в Цюрихе. Когда Блаттер в компании директора по связям с общественностью появился в зале, молодой человек выбежал на сцену и швырнул в чиновника пачку долларов.

Провокатор тут же попал в руки телохранителей главы ФИФА, которые вывели комика из зала. Впоследствии он был передан полиции, где ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в штаб-квартиру организации, так как он не имел права находиться в здании.

В прошлом году комик едва не проник на борт самолета футбольной сборной Англии, отправлявшейся на чемпионат мира-2014. В последний момент полиция оттеснила его от направлявшихся к лайнеру игроков. Годом ранее он проник на тренировку английского клуба «Манчестер Сити» и спокойно тренировался вместе с футболистами, пока его не задержали.