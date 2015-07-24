Один из основных спонсоров ФИФА считает, что реформы в организации при ее нынешнем руководстве невозможны
Один из основных спонсоров Международной федерации футбола (ФИФА) компания Visa, предоставляющая услуги проведения платежных операций, настаивает на создании независимой комиссии, которая следила бы за проведением реформ в организации, оказавшейся в центре коррупционного скандала.
Об этом заявил в пятницу гендиректор Visa Чарльз Шарф, передает ТАСС.
По его мнению, реакция ФИФА на предъявленные в отношении некоторых чиновников этой организации обвинения в коррупции была "полностью неадекватной" и показала, что в Федерации не осознают необходимость проведения внутренних реформ.
"Для того, чтобы разработать план реформ, необходимо создание независимой комиссии, которую возглавил бы один или несколько беспристрастных руководителей", - заявил Шарф. При этом в Visa считают, что "при нынешнем руководстве ФИФА никаких значительных реформ не может быть осуществлено", сказал гендиректор.
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Подчеркнув, что Visa в своем руководстве компанией и обращении с клиентами "придерживается высочайших стандартов", Шарф заявил: "Мы ищем партнеров, которые думают и ведут себя так же, как мы". "Я не думаю, что ФИФА соответствует этим стандартам", - добавил он.
Ранее другой ключевой спонсор ФИФА компания Coca-Cola также высказалась в поддержку создания независимой комиссия по надзору за реформами в организации. "Мы считаем, что создание этой независимой комиссии будет наиболее надежным способом для ФИФА начать процесс реформ и вернуть доверие, которое она потеряла, - заявили в компании. - Мы призываем к этому подходу из-за нашей глубокой приверженности этике и правам человека, а также в интересах успешности ФИФА".
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Ранее УНИАН сообщал, что акционеры немецкого концерна Adidas, который специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и принадлежностей, усомнились в целесообразности дальнейшего сотрудничества компании с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).