Один из основных спонсоров ФИФА считает, что реформы в организации при ее нынешнем руководстве невозможны

Об этом заявил в пятницу гендиректор Visa Чарльз Шарф, передает ТАСС.

По его мнению, реакция ФИФА на предъявленные в отношении некоторых чиновников этой организации обвинения в коррупции была "полностью неадекватной" и показала, что в Федерации не осознают необходимость проведения внутренних реформ.

"Для того, чтобы разработать план реформ, необходимо создание независимой комиссии, которую возглавил бы один или несколько беспристрастных руководителей", - заявил Шарф. При этом в Visa считают, что "при нынешнем руководстве ФИФА никаких значительных реформ не может быть осуществлено", сказал гендиректор.

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Подчеркнув, что Visa в своем руководстве компанией и обращении с клиентами "придерживается высочайших стандартов", Шарф заявил: "Мы ищем партнеров, которые думают и ведут себя так же, как мы". "Я не думаю, что ФИФА соответствует этим стандартам", - добавил он.

Ранее другой ключевой спонсор ФИФА компания Coca-Cola также высказалась в поддержку создания независимой комиссия по надзору за реформами в организации. "Мы считаем, что создание этой независимой комиссии будет наиболее надежным способом для ФИФА начать процесс реформ и вернуть доверие, которое она потеряла, - заявили в компании. - Мы призываем к этому подходу из-за нашей глубокой приверженности этике и правам человека, а также в интересах успешности ФИФА".

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Ранее УНИАН сообщал, что акционеры немецкого концерна Adidas, который специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и принадлежностей, усомнились в целесообразности дальнейшего сотрудничества компании с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).