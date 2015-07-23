Словацкая "Жилина" и бельгийский "Шарлеруа" стали соперниками украинских клубов в Лиге Европы

В Жилине (Словакия) и Иерусалиме (Израиль) завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых "Жилина" обыграла молдавскую "Дачию" (4:2) и стала соперником полтавской "Ворсклы", а бельгийский "Шарлеруа" второй раз подряд разгромил "Бейтар" (4:1), получив в оппоненты по следующему раунду соревнований луганскую "Зарю".

В паре "Жилина" - "Дачия" первый матч в Молдове завершился победой гостей со счетом 1:0. И на своем поле, в Словакии, "Жилина" также имела превосходство. Уже на 15-й минуте Денис Вавро открыл счет, а на 30-й "Дачия" сама себя поставила в безнадежную ситуацию после удаления с поля Евгения Лозового. Оставшись в меньшинстве молдавский клуб пропустил два мяча подряд в начале второго тайма. Отличились Мирослав Качер и Михал Шкварка. После этого игрок "Дачии" Евгений Качук сократил разрыв в счете, но Якуб Паур вновь довел разницу до крупной (4:1). Итог матчу подвел молдавский футболист Петру Леука - 4:2.

В свою очередь, в паре "Шарлеруа" - "Бейтар" многое было ясно уже после первого матча, который бельгийцы выиграли на своем поле - 5:1. Ответный матч также завершился крупной победой "Шарлеруа". Счет в игре открыл израильтянин Омер Атцили, но затем забивали только гости - Нескенс Кебано, Энес Саглик, Диумерси Ндонгала и Флоран Стевенс.

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 30 июля и 6 августа. Ответные и решающие игры "Ворскла" и "Заря" проведут в Украине.