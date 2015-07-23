Блаттер прилетел в Санкт-Петербург на жеребьевку ЧМ-2018

Это первая официальная зарубежная поездка Блаттера с 2 июня, когда он сразу после переизбрания объявил о своей предстоящей отставке, вызванной крупнейшим коррупционным скандалом в истории ФИФА, передает Русская служба Би-би-си.

После майских арестов футбольных чиновников в Швейцарии по запросу США президент ФИФА пропустил чемпионат юниоров в Новой Зеландии, женский чемпионат мира в Канаде и Copa America в Чили, которые он неизменно посещал, напоминает Рейтер.

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Ожидается, что на жеребьевке будет присутствовать также президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, ранее исполком ФИФА назначил досрочные выборы президента на 26 февраля 2016 года. Это связано с тем, что переизбранный в мае на свой пятый срок Йозеф Блаттер заявил о намерении уйти в отставку 2 июня на фоне коррупционного скандала. Швейцарец руководил федерацией с 1998 года.