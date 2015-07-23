УЕФА снял 1 очко со сборной Хорватии за свастику на поле

Контрольно-дисциплинарная и этическая комиссия УЕФА сняла очко со сборной Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы-2016 в качестве наказания для Хорватского футбольного союза (ХФС), сообщет официальный сайт УЕФА.

Хорваты также обязаны провести два следующих домашних матча в турнирах УЕФА при пустых трибунах и не играть до конца квалификации на стадионе "Полюд" в Сплите. Вдобавок, ХФС оштрафован на 100 тысяч евро.

Это наказание ХФС понес за расистскую выходку в ходе встречи с итальянцами (1:1) в июньском матче Европейской квалификации в Сплите, когда на поле на протяжении первого тайма матча было изображение свастики.

Апелляция может быть подана в течение трех дней с момента получения обоснованного решения.

Сборная Хорватии осталась лидером группы Н турнирной таблицы, но теперь команда опережает Италию лишь на одно очко (13 против 12).