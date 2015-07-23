"Шахтер" обыграл "Волынь" в матче чемпионата Украины

В Луцке завершился матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Волынь" принимала на своем поле донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 1:4.

Игра в Луцке проходила на равных лишь в первой половине первого тайма, после чего гости уверенно владели преимуществом.

"Шахтер" открыл счет на 25-й минуте, когда Тейшейра слева ворвался в штрафную "Волыни", отдал поперечную передачу на Марлоса, а тот, в свою очередь, отдал мяч на ход Тайсону, который точно пробил в ворота мимо голкипера лучан Богдана Шуста. А спустя 14 минут, на 39-й, после передачи Тейшейры на ход Гладкий вышел один на один с Шустом, но не сумел переиграть голкипера. Вместе т тем, мяч отскочил точно на ногу Алексу Тейшейре, который нанес точный удар - 2:0.

Лишь на предпоследней минуте первого тайма хозяева поля сумели забить гол, когда Флорентин Матей реализовал пенальти, но, на 54-й минуте горняки восстановили разницу в два мяча. Тайсон принял передачу Марлоса и отдал пас на забытого защитниками Алекса Тейшейру, который успел развернуться и пробил точно в угол.

А уже в добавленное арбитром время, на 93-й минуте, последний гол в матче забил Эдуардо да Силва. Бернард со штрафного сделал поперечную передачу и Да Силва нанес удар - мяч задел защитника Артема Шабанова и влетел в сетку - 4:1.

Таким образом, "Шахтер" одержал вторую победу в двух матчах и продолжает идти без потерь в чемпионате Украины - 6 очков.

2-й тур продолжится играми в выходные, 25-26 июля.