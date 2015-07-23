Женская сборная Украины стала чемпионом Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета

В Мариборе (Словения) завершился финал чемпионата Европы по стрельбе из пистолета у женщин на дистанции 25 м., где украинки завоевали золото в командном турнире, а лидер команды Елена Костевич стала бронзовым призером в личном турнире, сообщает официальный сайт соревнований.

В личном турнире Костевич заняла 3-е место в полуфинальном раунде, а в медальном матче за "бронзу" оказалась точнее Нино Салуквадзе из Грузии - 7:5 (587:585). Чемпионкой Европы в этом виде программы стала София Чонка из Венгрии, которая в финале "перестреляла" Виктория Чайку (Беларусь) - 8:6 (580:583).

В командном зачете у украинок Костевич, Екатерины Зеленской и Оксаны Каминской оказалось в сумме 1734 балла, что позволило им на 1 очко обойти команду России (1733) и на 5 пунктов - спортсменок из Болгарии – 1729.

Это первые медали сборной Украины на Чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе.

Турнир проходит в Мариборе с 21 по 31 июля.