Тринидад и Тобаго получил запрос США на экстрадицию фигуранта дела о коррупции в ФИФА

Об этом сообщил генеральный прокурор старны Николас Гарвин, передают РИА Новости со ссылкой на Reuters. Николас Гарвин заявил, что теперь его ведомству предстоит оценить документы из министерства юстиции США для принятия окончательного решения.

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Ранее сообщалось, что суд Тринидада и Тобаго отложил до 27 июля рассмотрение дела об экстрадиции Джека Уорнера.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Интерпол выдал ордер на арест Джека Уорнера. Он является одним из 14 фигурантов уголовного дела о коррупции в ФИФА. Он обвиняется в растрате $10 млн, которые должны были пойти на развитие футбола в странах Карибского бассейна. Ранее Джек Уорнер обещал рассказать всю правду о коррупции в ФИФА. При этом он настаивает, что лично ни в чем не виноват.