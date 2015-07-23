Олег Верняев получил награду лучшего спортсмена Украины в июне

Лауреаты месяца получили денежные премии, дипломы и памятную статуэтку, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На первых в истории Европейских играх лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев в очередной раз продолжил покорение спортивных вершин.

В Баку он принес своей стране две медали высшей пробы и стал обладателем серебряной награды.

Олегу не было равных в многоборье и в опорном прыжке. Вместе с партнерами по сборной Игорем Радивиловым и Никитой Ермаком он занял вторую ступеньку на пьедестале почета в командном первенстве.

Во время награждения президент НОК Украины Сергей Бубка отметил: «Очень приятно, что славные традиции украинской школы гимнастики, заложенные легендарными Ларисой Латыниной, Борисом Шахлиным, Виктором Чукариным и продолженные Рустамом Шариповым, Лилией Подкопаевой и Валерием Гончаровым, обогащаются нынешним поколением гимнастов. Не перестаю восхищаться и гордиться не только успехами Олега Верняева и Геннадия Сартинского, но и их безграничной самоотдачей любимому делу. К каждому старту этот талантливый атлет и высококлассный тренер подходят с максимальными задачами. Они всегда настроены только на победу. Как следствие – высокое мастерство, феноменальные результаты, стабильность выступлений Олега на международной арене».

Глава НОК Украины также лично поблагодарил Геннадия Сартинского, отметив, что без высококвалифицированных тренеров невозможно появление спортсмена высокого уровня. «Олегу очень повезло иметь такого тренера. Мы часто общаемся с Геннадием Людвиговичем, он очень хороший, талантливый человек, настоящий профессионал. Благодаря ему Олег так искусно совершенствуется, прибавляет с каждым днем».

Он пожелал гимнастической сборной Украины уверенно шагать к удачному выступлению в Рио-де-Жанейро, добавив, что со своей стороны Национальный олимпийский комитет Украины и в дальнейшем будет продолжать поддерживать их как морально, так и финансово.

Сергей Бубка подчеркнул, что НОК решил вопрос о приобретении нового гимнастического ковра, который уже в ближайшее время будет доставлен в Киев. Вместе с тем, Олимпийский комитет выплачивает ежемесячную стипендию по программе подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в размере 300 долларов США – выплата таких стипендий будет продолжаться до самого начала Олимпийских игр.

Лауреаты спортивного июня поблагодарили Сергея Бубку и всю команду Олимпийского комитета за постоянную поддержку и помощь, отметив, что всегда ощущают ее и она вдохновляет их на новые и новые победы.

Напомним, что для Олега Верняева это уже шестое подобное высокое признание Национального олимпийского комитета Украины. Раньше он получал это звание в ноябре-2012, мае, октябре и ноябре 2014 года и в апреле-2015.