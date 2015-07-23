Две украинки сыграют между собой в четвертьфинале теннисного турнира в Стамбуле

В матче второго раунда Бондаренко сломила сопротивление немецкой теннисистки Моны Бартель, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Бондаренко впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA после возвращения на корт, из-за перерыва, связанного с рождением дочери.

За выход в полуфинал Бондаренко поспорит со своей землячкой - киевлянкой Лесей Цуренко.

В своем матче второго раунда Цуренко за 1 час 11 минут обыграла экс-пятую ракетку мира Даниэлу Хантухову из Словакии: 6-1 6-1. Отметим, что это уже третья победа украинки над словачкой. Счет их личных встреч стал 3-1 в пользу украинской теннисистки.

Любопытно, что в первом круге этих соревнований Бондаренко обыграла экс-первую ракетку мира Винус Уильямс из США, а Цуренко - молодую и перспективную россиянку Дарью Гаврилову.

Еще одна представительница Украины в Стамбуле Ольга Савчук выбыла из борьбы уже после первого круга соревнований, проиграв Бартель.

Турнир в Стамбуле проходит с 20 по 26 июля.