Украинские хоккейные клубы впервые за 17 лет не попали в рейтинг европейских команд

Впервые в нем нет украинских команд, которые находились там постоянно начиная с 1998 года, когда впервые был опубликован список сильнейших команд континента, сообщает официальный сайт ХК «Кременчуг».

Реестр сильнейших команд был создан на основе выступлений европейских клубов в течение сезона 2014/15, где принимаются во внимание различные рейтинги в следующих турнирах: Лига чемпионов, Континентальный Кубок, чемпионаты - России, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии, Словакии, Австрии, Беларуси, Италии, Дании, Норвегии, Франции, Великобритании, Польше, Словении, Interliga, Венгрия, Румыния, Латвия, Нидерланды, Казахстан.

Первое место в Топ-205 команд Европы в 2015 году занял московский ЦСКА, второе – питерский СКА, третье – шведский «Шеллефтео АИК.

Всего в 10-ке лучших находятся 5 российских клубов, по 2 представителя Швеции и Чехии и 1 команда из Финляндии.

В ежегодной классификации лучших команд Европы вообще не указан чемпионат Украины. Напомним, что чемпионат страны в сезоне 2014/15 стартовал лишь в феврале и участие в нем приняли всего 4 клуба.

Любопытно, что в первом рейтинге-1998 было два украинских клуба - "Сокол" и "Беркут", а в рейтинге-1999 был зафиксирован рекорд представительства Украины - 5 команд.

В сезоне-2014 участник чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Донбасс" занял в рейтинге 10-е место.