УПЛ, 2-й тур, "Волынь" - "Шахтер": онлайн-видеотрансляция

Этот матч откроет программу 2-го тура соревнований.

Смещение даты поединка с пятницы на четверг произошло по просьбе «горняков», которым надо готовиться к дебютному матчу в Лиге чемпионов нынешнего сезона против турецкого «Фенербахче» в Стамбуле. И стоит отдать должное луцкому клубу, который не стал препятствовать просьбам представителей ФК "Шахтер".

Сегодняшний матч с точки зрения результата крайне важен для обеих команд. Даже несмотря на то, что для дончан куда важнее удачно выступить в квалификации ЛЧ. Только максимальный результат в матче в Луцке позволит "Шахтеру" в хорошем настроении переключаться на другой турнир.

В целом луцкий коллектив нечасто отбирал очки у лидера в этой паре, однако два предыдущих сезона именно на Волыни оказались для гостей неудачными. В этих играх они не забили ни одного мяча при том, что в целом становились самыми результативными в каждом из турниров. В сезоне 2013/14 горняки проиграли в Луцке (0:2), а годом позже сыграли вничью - 0:0.

В 1-м туре нынешнего сезона лучане показали, что могут смело смотреть в будущее: добротная комплектация и поставленный рисунок игры позволяет надеяться на хорошие результаты и на серьезное сопротивление вице-чемпиону. Вролынь" сыграла вничью на выезде с участником еврокубка полтавской "Ворсклой" - 1:1.

«Шахтер» действует с запасом, однако Мирча Луческу, похоже, еще далек от понимания, кто из большого количества игроков у него будет основным. Поэтому для «Шахтера», кроме результата, нужно еще наигрывать новые связи. Кстати, это и будет для многих дополнительным стимулом – зарекомендовать себя в положительном свете накануне сверхважных испытаний. Горняки в первом матче нового чемпионата уверенно обыграли дебютанта элитного дивизиона "Александрию" - 2:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с большим преимуществом считается "Шахтер", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,27 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 5,40 к 1, а на победу "Волыни" - 8,67 к 1.

Матч "Шахтер" - "Волынь" начнется в 19.00.

УНИАН проведет видеотрансляцию игры. ТВ-трансляция матча - на канале "2+2".

Стартовые составы команд:

Волынь: 1. Шуст, 15. Жунич, 23. Насонов, 30. Гуменюк О., 8. Политыло, 9. Мемешев, 13. Шабанов, 14. Полевой, 19. Кобахидзе, 10. Матей, 4. Кравченко С.

Запасные: 42. Недилько, 16. Шиш Г., 18. Логинов, 98. Зинкевич, 38. Петров С., 59. Деда, 94. Хомченко

Шахтер: 30. Пятов, 17. Малышев, 14. Кобин, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 5. Кучер, 66. Марсио Азеведо, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 9. Дентиньо