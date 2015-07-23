Вице-президент ФФУ Куницын: Никаких сепаратистов в возрождаемой "Таврии" не будет

По мнению Куницына, причин для беспокойства быть не может, так как работа по воссозданию клуба - первого чемпиона Украины (1992-й год) - идёт открыто, и каждый шаг на этом пути руководство Федерации футбола Украины комментирует в самом полном объёме, сообщает сайт "Таврии".

Более того, Куницын подчеркнул, что полноценное существование «Таврии» — принципиальный вопрос для украинского футбола и его истории.

"Мы не побоялись трудностей и решили, что команда должна вновь радовать своих болельщиков. Особенно важно, что идею возрождения клуба первым поддержал президент ФФУ Андрей Павелко, и сегодня работа активизирована на максимум. Многие, кто старается придать этому политический окрас, даже не представляют какой объём задач необходимо решить, чтобы вновь поставить команду на ноги", - отметил вице-президент ФФУ.

Также Куницын отметил: "Мы стараемся придерживаться золотого правила, что спорт вне политики, и обеспокоенность болельщиков хочется снять, официально заявив о том, что никаких сепаратистов и других враждебно настроенных элементов по отношению к украинскому государству в клубе не будет. В "Таврию" придут работать исключительно профессионалы, знатоки и фанаты своего дела. Уверяю, что немаловажным критерием будет и любовь к футболу и к Украине. Мне вообще кажется, что именно спортивные достижения во многом поднимают патриотический дух у населения. Ведь невозможно искренне переживать за команду не любя страну, за которую она играет".

"Думаю таких разговоров не должно быть, так как сейчас всем нужно сосредоточиться над главной задачей: выполнить первый этап мероприятий по подготовке к возрождению клуба. Тем более, что все детали этой работы на личном контроле президента ФФУ и каждое действие имеет под собой юридическую силу", — подытожил Сергей Куницын.

Как сообщал УНИАН, первый чемпион независимой Украины — симферопольский футбольный клуб «Таврия», может в ближайшее время возродиться в Херсоне.

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко поручил бывшему президенту «Таврии» Сергею Куницыну реанимировать симферопольский клуб.