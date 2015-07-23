ХК "Донбасс" подписал контракт с бывшим игроком НХЛ

Соглашение клуба и хоккеиста рассчитано на один год, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

37-летний нападающий имеет богатый опыт выступлений за океаном – в АХЛ и НХЛ. Так, он играл за "Свифт Каррент Бронкос" (WHL), "Сент Джон Флеймз" (AHL), "Уорчестер Айс Кэтс" (AHL), "Манитоба Муз" (AHL), а также клубы самой престижной в мире Национальной хоккейной лиги - "Калгари Флеймз" и "Сент-Луис Блюз".

В российской Суперлиге, а после в КХЛ Варламов надевал игровые свитера ХК "Ак Барс" (Казань), "Сибирь" (Новосибирск), "Северсталь" (Череповец), СКА (Санкт-Петербург) и "Динамо" (Минск). Сергей выступал также за ХК ВМФ (Санкт-Петербург) и киевский "Сокол".

С "Донбассом" Варламова связывают три великолепных сезона. В сезоне 2011/2012 в роли капитана Сергей дебютировал с донецким клубом в российской Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Сезон для опытного нападающего выдался результативный – за 53 игры регулярного чемпионата ему удалось набрать 40 (19+21) очков, и еще 8 (4+4) за 10 игр плей-офф. Год спустя Варламов дебютировал с ХК "Донбасс" уже в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Проведя 48 игр в регулярном чемпионате и 4 в Кубке Надежды, 37-летний нападающий отметился 18 (8+10) и 1 (1+0) баллами за результативность соответственно. В том же сезоне 2012/2013 в составе ХК "Донбасс" Варламов стал обладателем Континентального Кубка. В сезоне 2013/2014 Сергей дошел с "Донбассом" до полуфинала Западной конференции КХЛ, где единственный в истории украинского хоккея представитель в КХЛ уступил пражскому "Леву".

С 1999 г. Сергей Варламов регулярно вызывается в национальную хоккейную сборную. В составе сине-желтых принимал участие в Зимних Олимпийских играх 2002 г. На минувшем чемпионате мира, где сборная Украины выступала в группе А дивизиона D1 А, хоккеист провел три игры, отметившись 1 (0+1) баллом за результативность.

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье-2014 "Донбасс" был отстранен от соревнований КХЛ, с возможностью вернуться в лигу после стабилизации ситуации на Донбассе. Сезон 2015/16 команда проведет в чемпионате Украины. Свои домашние матчи клуб будет проводить на ледовой арене города Дружковка (80 км. от Донецка), который находится на освобожденной территории Украины.