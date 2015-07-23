Кличко: "Бой с Фьюри станет для меня огромным вызовом"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко не собирается недооценивать своего следующего соперника — обязательного претендента по версиям WBO и WBA Тайсона Фьюри, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на Sky Sports.

"Я точно не буду недооценивать Тайсона Фьюри. Бой с ним станет для меня огромным вызовом, ведь он с легкостью меняет стойки и очень хорошо боксирует на ближней дистанции", — сказал Владимир.

В свою очередь, перспективный британский супертяжеловес Энтони Джошуа со своей стороны рассказал, как проходил его спарринг с Тайсоном Фьюри в 2010 году, когда у Фьюри было уже около 10-ти боев на профи-ринге, а Джошуа был еще начинающим боксером-любителем.

Если Фьюри ранее признался в своем интервью, что Джошуа избил его в спарринге, то Джошуа, напротив, заявил о том, что спарринг-партнер боксировал в очень грязной манере: "Когда я спарринговал с Фьюри, у нас была маленькая война в ринге. Никакой техники не было – он держал меня одной рукой, а другой в то же время пытался ударить, бил удары ниже пояса всех сортов. Я тогда был еще совсем неопытным любителем, занимался боксом около года. Я тогда даже не знал, кто такой Тайсон Фьюри, потому что не был большим фаном бокса. Я просто услышал, что большой парень из Манчестера обещает отдать свой Rolex тому, кто его нокаутирует. Мой тренер сказал мне: "Хочешь Rolex? Тогда давай вперед!", и я пошел драться. Если мы с Фьюри еще раз когда-то встретимся в ринге, я хочу, чтобы его Rolex был снова на кону, потому что у меня всего лишь резиновый G-Shock, а мне нужен Rolex!".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 24 октября в Дюссельдорфе (Германия).