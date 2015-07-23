"Шахтер" заявил на Лигу чемпионов 28 футболистов

ФК «Шахтер» подал официальный документ с перечнем футболистов, заявленных для участия в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В заявке команды насчитывается 28 футболистов, сообщает пресс-служба "горняков". Заявка «Шахтера» на Лигу чемпионов выглядит следующим образом: вратари: 23. Богдан Сарнавский*, 30. Андрей Пятов, 32. Антон Каниболоцкий; защитники: 4. Александр Воловик, 5. Александр Кучер, 13. Вячеслав Шевчук, 18. Иван Ордец, 25. Николай Матвиенко*, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 38. Сергей Кривцов, 44. Ярослав Ракицкий, 66. Марсио Азеведо; полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Веллингтон Нем, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 14. Василий Кобин, 17. Максим Малышев, 24. Сергей Гринь*, 28. Тайсон, 29. Алекс Тейшейра, 74. Виктор Коваленко*; нападающие: 19. Факундо Феррейра, 21. Александр Гладкий, 22. Эдуардо. *Заявлен по списку Б Как сообщал УНИАН, 28 июля и 5 августа «горняки» сыграют с турецким «Фенербахче». Первая игра пройдет в Стамбуле, ответная - во Львове.

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