Коломойский обнародовал сумму компенсации "Днепру" за Коноплянку (видео)

Президент днепропетровского "Днепра" Игорь Коломойский в комментарии ТСН прокомментировал ситуацию с Евгением Коноплянкой, который перешел в испанскую "Севилью".

"У Коноплянки 1 июля или августа, насколько я знаю, заканчивался контракт, и он становился свободным агентом. Он не продлевал контракт, хотя мы пытались продлить в течение последних 1,5 лет. Коноплянку я очень уважаю, как футболиста, как человека, как патриота, но по отношению к "Днепру", я считаю, поступил несправедливо. Он с его агентами, с его отцом, создал такую ситуацию, что футбольный клуб "Днепр" за Коноплянку может вообще ничего не получить. Конечно, мы не применяли тяжелую артиллерию, чтобы защитить свои права. Но я позвонил его отцу и сказал, что за Вашего сына клуб планировал выручить 10 миллионов евро или долларов, не важно чего. В размере тех сумм, которые у нас стояли в предыдущих контрактах, которые он продлевал. Вы решили пойти в обход, тоже нет вопросов - "Севилья". Выкладывайте, все, что мы не дополучим из "Севильи" - там 15%, по-моему, у нас по условиям контракта, от последующей перепродажи. Вы должны помнить, что это Вы должны футбольному клубу "Днепр". Ну а футбольный клуб "Днепр", надеюсь, уже как-то от Вас получит эти деньги. "Днепр" хочет получить 10 миллионов от перепродажи. И все, что не доплатит "Севилья", тогда придется доплатить семье Коноплянки. Иначе это будет несправедливо".

Также президент "Днепра" привел примеры того, как другие футболисты ведут себя в подобных ситуациях: "Ярмоленко продлил контракт с "Динамо", он не сбежал оттуда, даже когда он мог убежать. Или, допустим, Адриано (Луис Адриано перешел из "Шахтера" в "Милан" за 8 миллионов евро - ред.). Казалось бы, он же не украинец, он бразилец, может поступить свободно, как ему хочется. Но он ушел, и клуб получил за него деньги. То есть, он не просто покинул клуб, который его воспитал и сделал футболистом. Клуб получил какую-то компенсацию".

Напомним, 9 июля Коноплянка официально стал игроком "Севильи" . Он будет играть в новом клубе под номером 22.