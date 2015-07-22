Голкипер сборной Украины по хоккею в новом сезоне будет выступать в клубе ВХЛ

Украинский голкипер Сергей Гайдученко в сезоне-2015/16 будет защищать цвета российского ХК «Химик» (Воскресенск, Московская обл.), выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщает "Спорт-экспресс в Украине".

Минувший хоккейный год украинец также провел в ВХЛ, выступая за «Кубань» (26 игр, 8 побед, 2,5 пропущенных шайб в среднем за игру, 92,8 процента отраженных бросков).

В нынешнее межсезонье 26-летний вратарь ранее находился на просмотровом контракте в хабаровском «Амуре» (КХЛ), однако его игра не произвела впечатление на руководство хабаровского клуба.