Двое украинских легкоатлетов завоевали путевки на чемпионат мира по итогам Кубка Украины

Путевки на главный турнир сезона завоевали Владислав Ревенко и Анна Плотицына, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

По итогам соревнований обладателем национального Кубка стала команда Киевской области. Второе место - у команды Киева, третье - у Днепропетровской обл.

Ревенко (Киевская обл.) в прыжках с шестом со второй попытки преодолел планку на высотах 5.20, 5.40 и 5.60, а 5 метров 65 сантиметров (норматив) преодолел с первого раза. Он - победитель соревнований и обладатель путевки на чемпионат мира.

В свою очередь, Плотицына (представляет Киевскую и Полтавскую обл.) стала победительницей соревнований в беге на 100 м с барьерами. Она преодолела дистанцию за 13,00 секунд и это ровно нужный норматив.

Олеся Повх из Запорожья была быстрейшей в беге на 100 и 200 метров (11,49 и 23,93 соответственно). Однако до норматива не дотянула. До путевки в Пекин на стометровке (11,33) ее результат в нынешнем году не дотягивает одну сотую секунды. В четырех сотых от норматива сейчас находится Наталья Пигида (месяц назад в Марселе пробежала 400 метров за 52,04). На НСК «Олимпийский» победное время золотой медалистки чемпионата Европы-2015 в помещении - 52,58.

Решающий этап отбора в сборную Украины для участия в чемпионате мира-2015 состоится 30 июля - 1 августа в Кировограде на чемпионате Украины. Вместе с тем, по условиям Международной федерации легкой атлетики (IAAF), как нормативные, для участия в ЧМ будут учитываться результаты, показанные спортсменами до 10 августа включительно.

Чемпионат мира по легкой атлетике состоится 22-30 августа в Пекине (Китай).