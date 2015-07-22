На чемпионате мира по водным видам спорта Украину в синхронном плавании представят 12 спортсменов

В состав команды попали 11 женщин и 1 мужчина, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Впервые в истории синхронного плавания на мировом первенстве спортсмены будут соревноваться в смешанных дуэтах.

Украина в новом виде соревнований будет представлена сразу двумя дуэтами. Алексей Тимофеев выступит с Екатериной Резник, а также он дебютирует вместе с Александрой Сабадой.

В соло выступит лидер команды Анна Волошина, которая с Лолитой Ананасовой также будет соревноваться среди сильнейших дуэтов мира.

Традиционно девушки покажут свое мастерство вместе с коллегами по команде в группе и комбинации.

Состав сборной Украины: Анна Волошина, Лолита Ананасова, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Екатерина Резник, Ольга Золотарева, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко, Дарья Юшко, Алексей Тимофеев.

Соревнования по плаванию стартуют в субботу, 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в Казани (Россия) с 24 июля по 16 августа. Соревнования будут проходить в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, хай-дайвинге, синхронном плавании и водном поло. Представители сборной Украины примут участие во всех видах соревнований, кроме водного поло.