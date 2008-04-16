У Владислава Ващука родилась дочь

В семье известного украинского футболиста, защитника "Динамо" Владислава Ващука и ресторатора Маргариты Сичкарь пополнение. Вчера Маргарита родила дочь. Как сообщает газета " Сегодня ", малышка весит 3 кг 600 граммов, ее рост составляет 54 сантиметра. К сожалению, Владислав на родах присутствовать не мог - вчера он находился на базе "Динамо", где готовился к кубковому матчу с донецким "Металлургом", отмечает издание.

Имя родители еще не выбрали. Маргарита хочет имя на букву "В", чтобы инициалы дочери были "ВВВ". Как и у сына Виталика. Но у Влада - свой вариант, о котором он не говорит.