"Шахтер" откроет еврокубковый сезон для украинских клубов матчем с "Фенербахче" 28 июля

Матч «Фенербахче» – «Шахтер» состоится 28 июля и начнется в 21:00, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

О дате и времени ответного матча «Шахтер» – «Фенербахче» будет сообщено позднее.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" первым из украинских клубов проведет матч еврокубковых соревнований. Позднее, 30 июля, свои первые матчи в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграют полтавская "Ворскла" и луганская "Заря".