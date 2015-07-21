"Шахтер" откроет еврокубковый сезон для украинских клубов матчем с "Фенербахче" 28 июля
16:29, 21 июля 2015Спорт
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Стали известны дата и время первого поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
facebook.com/fcshakhtar
Матч «Фенербахче» – «Шахтер» состоится 28 июля и начнется в 21:00, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
О дате и времени ответного матча «Шахтер» – «Фенербахче» будет сообщено позднее.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" первым из украинских клубов проведет матч еврокубковых соревнований. Позднее, 30 июля, свои первые матчи в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграют полтавская "Ворскла" и луганская "Заря".
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