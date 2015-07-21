Организаторы боя Кличко - Фьюри представили официальный постер (фото)

15:40, 21 июля 2015
Спорт
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Бой состоится 24 октября в немецком Дюссельдорфе.

klitschko-brothers.com

Организаторы вечера бокса в Дюссельдорфе представили официальный постер поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» украинцем Владимиром Кличко и официальным претендентом по версии WBО Тайсоном Фьюри, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко. 

Бой состоится 24 октября в Дюссельдорфе, Германия.

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