Организаторы боя Кличко - Фьюри представили официальный постер (фото)

Организаторы вечера бокса в Дюссельдорфе представили официальный постер поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» украинцем Владимиром Кличко и официальным претендентом по версии WBО Тайсоном Фьюри, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

Бой состоится 24 октября в Дюссельдорфе, Германия.