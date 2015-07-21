Путин встретится с опальным президентом ФИФА Блаттером на жеребьевке ЧМ-2018

Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на прес-секретаря руководителя государства Дмитрия Пескова.

О чем будут говорить Путин и Блаттер, пресс-секретарь российского лидера не уточнил.

Предварительная жеребьевка чемпионата мира состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В жеребьевке, которую проведет генсек ФИФА Жером Вальке, примут участие звезды футбола разных лет - Роналдо, Фабио Каннаваро, Самюэль Это’О, Оливер Бирхофф, Ринат Дасаев и Александр Кержаков.

В ходе жеребьевки, в частности, будут определены составы групп отборочного турнира к ЧМ в Европе. Своих соперников по отбору узнает и сборная Украины.

В результате жеребьевки 52 команды будут разбиты на девять групп, в семи выступят шесть команд, в двух - по пять. Групповой раунд стартует 4 сентября 2016 года и завершится в октябре 2017 года. Победители групп выходят в финальный турнир, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре 2017 года в стыковых матчах за еще четыре путевки на ЧМ.

Согласно решению ФИФА, Чемпионат мира-2018 должен пройти в России. Это решение впоследствии привело к громкому коррупционному скандалу. В частности, в Швейцарии завели уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 годов (турнир должен пройти в Катаре). К расследованию этого дела также подключены сотрудники американского ФБР.