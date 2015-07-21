Предчувствие честной игры

Чрезвычайный исполком ФИФА определил дату внеочередного конгресса, где произойдет смена президента мирового футбольного союза – 26 февраля следующего года. Так же установлен и дедлайн для подачи заявок от кандидатов, желающих занять место Зеппа Блаттера – до 26 октября года текущего.

Процесс преобразований в ФИФА в контексте громкого коррупционного скандала идет своим путем. В то время, как правоохранительные органы США и Швейцарии ведут расследование по делу о многомиллионных взятках и злоупотреблениях со стороны ряда высших чиновников ФИФА, в фокусе внимания оказываются претенденты на пост главы федерации и их программы. В частности, мировые СМИ стали называть фаворитом гонки Мишеля Платини, действующего президента УЕФА, который ранее категорически отказывался бороться за мировой трон. Но это было на фоне постоянных обвинений ФИФА в коррумпированности и сильных репутационных ущербов. Сегодня же, когда пошли процессы очищения, популярному французу может понравиться вызов – очистить ФИФА от накопившихся проблем и вывести мировой футбол на качественно новый уровень.

Напомним, что главной фишкой Платини на посту главы европейского футбольного союза стала программа «Финансовый фэйр-плей», нацеленная на социально-спортивную справедливость. В отличие от бизнесмена Блаттера, чьи действия в ФИФА были всецело направлены на получение максимальной прибыли, спортсмен Платини сосредоточился на устранении чудовищных диспропорций в финансовых возможностях разных клубов. Совершенно очевидно, что вливание бешеных хозяйских денег убивает спортивную, состязательную составляющую любимой игры миллионов и снижает интерес публики: кому нужны матчи и турниры без интриги, с заранее понятным итогом? А с другой стороны, если по каким-то причинам поток инвесторских денег иссякает, футбольная сказка для клуба быстро заканчивается.

Потому-то Платини и затеял программу финансового фэйр-плей, чтобы хоть частично сбалансировать возможности клубов – умерить богатых и поддержать бедных.

Несмотря на некоторое неизбежное недовольство, он преуспел на этом поле и к репутации великого игрока добавил авторитет блестящего функционера.

Но кто бы ни возглавил ФИФА после Зеппа Блаттера, в любом случае новая команда будет работать по-новому, с оглядкой на разоблачения и скандалы. Ведь сегодня на ситуацию влияют не только аресты коррумпированных чиновников, но и отказы ведущих спонсоров и партнеров ФИФА (Кока-Кола, МакДональдс) от сотрудничества с дискредитировавшей себя конторой. Гласность и суровый прецедент неотвратимо будут определять деятельность нового руководства ФИФА – независимо от того, кто победит на выборах 26 февраля. И уж точно, в свете сегодняшних расследований ФБР вряд ли кому-либо из претендентов захочется покупать голоса и стимулировать участников конгресса по модели Блаттера и его окружения.

Со сменой команды и с итогами расследования связаны также и определенные ожидания по судьбе чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые в свое время скандально достались России и Катару соответственно.

Наверняка на решение по России будет влиять политическая ситуация. Непонятно, куда заведет Россию ее нынешнее руководство, и захотят ли ехать в эту страну сильнейшие команды мира.

Призывы к бойкоту ЧМ-2018 уже раздаются в разных странах. С организационной стороны решение о перемене места должно быть принято до осени следующего года: отборочный турнир в Европе стартует 4 сентября 2016 года. Да и новому организатору нужно время для подготовки – даже если это будет, например, Англия, где для проведения турнира есть и стадионы, и отели, и прочая инфраструктура. Впрочем, в чрезвычайных ситуациях всегда можно принять нестандартные решения.

Пока же можно сказать, что Зепп Блаттер точно добился того, что подковерные игры ФИФА стали для публики не менее интересными, чем баталии на футбольных аренах.

Игорь Левенштейн