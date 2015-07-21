Украинский боксер Виктор Постол проведет титульный бой 3 октября
13:14, 21 июля 2015Спорт
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Менеджеры достигли устной договоренности о проведении боя.
Виктор Постол в октябре сразится за титул чемпиона WBC / sport.img.com.ua
Промоутеры аргентинца Лукаса Матиссе и украинца Виктора Постола достигли устной договоренности о проведении поединка за вакантный титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе 3 октября в США, сообщает Вoxingscene.
Официальная презентация поединка 3 октября на арене "StubHub Centet" в Карсоне должна состояться в ближайшие несколько дней.
"Нет, контракт пока не подписан", - заявил менеджер украинца Вадим Корнилов.
Пояс WBC стал вакантным после того, как американский боксер Дэнни Гарсия официально отказался от титула чемпиона мира, аргументировав свое решение переходом в более тяжелую весовую категорию.
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