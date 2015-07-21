Команда украинца Лэня "Финикс Санс" проиграла в финале Летней лиги НБА
12:24, 21 июля 2015Спорт
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"Солнечные" уступили "Сан-Антонио" с разницей всего в 3 очка.
"Сан-Антонио" стал сильнейшей командой Летней лиги / nba.com
В Лас-Вегасе (США) состоялся финальный матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Финикс Санз» со счетом 93:90, сообщает официальный сайт лиги.
Самым результативным игроком матча стал игрок «Финикса» Майк Джеймс, набравший 32 очка. На счету украинского центрового Алексея Лэня 9 очков и 13 подборов.
В составе победителей больше всех очков набрали Джонатан Симмонс (23 очка) и Тревеон Грэхэм (22).
Симмонс признан MVP финальной игры. Самым ценным игроком Летней лиги был назван 21-летний форвард «Сан-Антонио» Кайл Андерсон, который принял участие во всех шести матчах команды, где в среднем за игру набирал 22 очка и делал 5,8 подбора.
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