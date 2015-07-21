Сборная Украины по теннису опустилась на девять мест в рейтинге Кубка Дэвиса

Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте турнира.

Наша команда, имеющая в своем активе 1570 очков, опустилась с 19-го на 28-е место. В минувшие выходные украинцы проиграли полякам (1:3), которые, в свою очередь, поднялись в рейтинге с 24-го на 20-е место. После этого проигрыша сборная Украины потеряла шансы попасть в следующем сезоне в Мировую группу, где собраны 16 сильнейших команд мира.

Сборная Украины в следующем матче в сентябре сыграет на выезде с Литвой. Победитель этого матча завершит сезон, а проигравшему еще предстоит оспорить со сборной Словении право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Лидирует в рейтинге команда Чехии, у которой 30 700 балла. Также в десятку сильнейших сборных мира входят команды Швейцарии, Франции, Аргентины, Сербии, Великобритании, Австралии, Бельгии, Испании и Канады.