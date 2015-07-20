В новом сезоне украинской баскетбольной Суперлиги примут участие 11 команд

В турнире примут участие 11 команд, сообщает официальный сайт ФБУ.

В состав Суперлиги сезона 2015/2016 гг. допущены следующие команды: «Химик» (Южный), «Днепр» (Днепропетровск), «Будівельник» (Киев), «Киев» (Киев), «Черкаські мавпи» (Черкассы), МБК «Миколаїв» (Николаев), «Ферро-ЗНТУ» (Запорожье), «Говерла» (Ивано-Франковск), «Одесса» (Одесса), «Политехника-Галичина» (Львов) и «Днепр-Азот» (Днепродзержинск).

На первом этапе команды сыграют турнир в два круга по системе разъездного календаря (одна игра на своей площадке-одна игра на площадке соперника).

На втором этапе команды, занявшие 1-8 места по системе «плей-офф» играют 1/4 финала до трех побед (первый, второй и пятый матчи играются на площадке команды, занявшей более высокое место на первом этапе, третий и четвертый матчи играются на площадке команды, занявшей более низкое место на первом этапе).

Матчи 1/2 финала играют до трех побед (первый, второй и пятый матчи играются на площадке команды, занявшей более высокое место на первом этапе, третий и четвертый матчи играются на площадке команды, занявшей более низкое место на первом этапе).

Матчи финала плей-офф команды играют до четырех побед (первый, второй, пятый и седьмой матчи играются на площадке команды, занявшей более высокое место на первом этапе, третий, четвертый и шестой матчи играются на площадке команды, занявшей более низкое место на первом этапе).

Матчи за третье место играют до трех побед (первый, второй и пятый матчи играются на площадке команды, занявшей более высокое место на первом этапе, третий и четвертый матчи играются на площадке команды, занявшей более низкое место на первом этапе).

Остальные команды в итоговой классификации занимают места с 9 по 11 в соответствии с результатами на первом этапе.

Команда, занявшая последнее место среди команд Суперлиги, может перейти в следующем сезоне в Высшую лигу. Соответственно, команде, занявшей первое место в Высшей лиге XХV чемпионата, предоставляется право перехода в Суперлигу (при условии соответствия команды критериям Суперлиги относительно финансового и инфраструктурного обеспечения).

XХV Чемпионат Украины по баскетболу среди мужских команд будет проведен с 26 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года.