Президент ФИФА Блаттер дважды отказался называть свою зарплату

Сначала 79-летний глава Международной федерации футбола проигнорировал вопрос корреспондента Би-би-си Ричарда Конвея о том, сколько зарабатывает президент ФИФА, а затем и уточняющий вопрос от его коллеги из другого издания, сообщает BBC.

При этом Блаттер подтвердил, что не будет принимать участия в досрочных выборах президента ФИФА, и специально попросил указать в повестке внеочередного конгресса, который состоится 26 февраля, пункт о выборах "нового" президента ФИФА.

"26 февраля у ФИФА будет новый президент. Я вернусь к своей работе, к своему хобби - в журналистику. На этот раз я устроюсь на радио", - сказал Блаттер.

Список реформ ФИФА будет разработан специальной рабочей группой, в которую войдут и действующие футболисты, к сентябрю. По словам Блаттера, рабочей группе предстоит заняться анализом предложений руководителя независимой комиссии Доменико Скалы.

Наряду с публикацией в открытом доступе данных о зарплатах президента ФИФА и членов исполкома, ожидается, что на конгрессе в феврале будет утверждено ограничение на количество переизбраний главы организации (максимум - три срока) и будет принят пункт о проверке кандидатов в исполком на соответствие принципам организации.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня перед началом пресс-конференции в Цюрихе неизвестный бросил в Блаттера стопку долларовых купюр.

Также сегодня исполком ФИФА назначил досрочные выборы президента на 26 февраля 2016 года. Это связано с тем, что переизбранный в мае на свой пятый срок Йозеф Блаттер заявил о намерении уйти в отставку 2 июня на фоне коррупционного скандала. Швейцарец руководил федерацией с 1998 года.