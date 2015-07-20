Кличко взял бывшего соперника в спарринг-партнеры
17:22, 20 июля 2015Спорт
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Поляк Мариуш Вах три года назад проиграл украинцу в титульном бою решением судей.
Вах и Кличко ранее встречались в титульном бою / klitschko-brothers.com
Стало известно имя еще одного боксера, который будет помогать украинцу Владимиру Кличко готовиться к бою с гигантским британцем Тайсоном Фьюри в качестве спарринг-партнера. Им станет поляк Мариуш Вах, рост которого составляет 202 см, что на всего 4 см меньше, чем у Фьюри, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.
В ноябре 2012 года Мариуш Вах и Владимир Кличко встречались в ринге в официальном поединке, в котором победу единогласным решением судей одержал украинский чемпион.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно имя первого спарринг-партнера Владимира Кличко в его подготовке к бою с Тайсоном Фьюри – им станет молодой швед Адриан Гранат с ростом 202 см, как и у Ваха.
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