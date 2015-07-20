Кличко взял бывшего соперника в спарринг-партнеры

Стало известно имя еще одного боксера, который будет помогать украинцу Владимиру Кличко готовиться к бою с гигантским британцем Тайсоном Фьюри в качестве спарринг-партнера. Им станет поляк Мариуш Вах, рост которого составляет 202 см, что на всего 4 см меньше, чем у Фьюри, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

В ноябре 2012 года Мариуш Вах и Владимир Кличко встречались в ринге в официальном поединке, в котором победу единогласным решением судей одержал украинский чемпион.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно имя первого спарринг-партнера Владимира Кличко в его подготовке к бою с Тайсоном Фьюри – им станет молодой швед Адриан Гранат с ростом 202 см, как и у Ваха.