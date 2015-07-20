На пресс-конференции в Блаттера кинули пачку долларов (фото)

Сразу же после этого инцидента президент ФИФА принял решение отложить на некоторое время общение с прессой, передает Би-би-си. "Нам надо прибраться здесь сначала. Иначе я не смогу говорить о футболе, а это не имеет ничего общего с футболом", - сказал Йозеф Блаттер в микрофон и покинул зал.

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Спустя 10 минут Йозеф Блаттер вернулся и пресс-конференция началась.

Как сообщал УНИАН, сегодня исполком ФИФА назначил досрочные выборы президента на 26 февраля 2016 года. Это связано с тем, что переизбранный в мае на свой пятый срок Йозеф Блаттер заявил о намерении уйти в отставку 2 июня на фоне коррупционного скандала. Швейцарец руководил федерацией с 1998 года.