Коноплянка: Я готов бороться за место в основном составе "Севильи"

Один из ведущих игроков сборной Украины и экс-лидер днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка сегодня был официально представлен в качестве игрока "Севильи" на клубном стадионе Рамон Санчес Писхуан, сообщает официальный сайт клуба.

Во время представления Коноплянка рассказал о том, каким видит свое будущее в новом клубе, отметив, что сначала ему надо закрепиться в основном составе команды.

"Я не лучше, чем кто-либо другой, все игроки в "Севилье" очень сильны и мотивированы. Мы - команда, и когда мы выиграем титул это будет победа всей команды. Я всегда считал, что команда это семья". В связи с этим, он добавил: "Будет очень нелегко получить место в этой команде, уровень мастерства игроков очень высок. Но я буду стараться хорошо играть и убедить тренера".

Говоря о своих целях и амбициях в новом клубе, Коноплянка подчеркнул: "Я очень рад находится здесь, в этой хорошей команде. Наша цель в следующем сезоне - титул чемпионов Испании. В Ла Лиге, есть два очень сильных соперника - "Реал" (Мадрид) и "Барселона". Но "Севилья" может их победить».

Экс-игрок "Днепра" также отметил, что очень комфортно чувствует себя с первых дней в Севилье: "Мне нравится стиль игры, тренер команды, я думаю, что я нахожусь на своем месте. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, президента клуба. Они приняли меня с распростертыми объятиями, и я чувствую себя как дома".

Отвечая на вопрос о физическом уровне готовности, игрок отметил: "Мое нынешнее физическое состояние вполне удовлетворяет тренера команды Унаи Эмери. Так что, я в порядке. Но сам я чувствую, что все может быть еще лучше. Кроме того, в период адаптации я сделаю все возможное, чтобы выучить испанский и лучше понимать друг друга с партнерами".

Также игрок сказал свои первые слова на испанском языке. Почти без акцента он произнес: "Как ты? Я в порядке, я очень счастлив".

Как сообщал УНИАН, Коноплянка стал игроком "Севильи" 2 июля. Контракт подписан до 2019 года.