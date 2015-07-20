Украинские легкоатлеты завоевали пять медалей на юношеском Чемпионате мира

В активе юных украинских легкоатлетов - одна золотая, три серебряных и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Победителем турнира в метании молота с рекордом чемпионатов стал Глеб Пискунов, отправив снаряд на 84,91 м. В этом же виде программы его товарищ по команде Михаил Гаврилюк завоевал серебряную медаль с личным рекордом - 78,93 м.

Дмитрий Никитин стал серебряным призером в прыжках в высоту, повторив в первой же попытке личный рекорд - 2,18 м. В итоговом протоколе он уступил только Стефано Соттиле (Италия) – 2,20 м.

Владислав Малыхин в прыжках с шестом преодолел планку с рекордом юношеских первенств мира на высоте 5,30 м, но уступил победителю из Швеции Арманду Дюплантису по попыткам и стал обладателем серебряной медали. Шведу покорилась эта высота с первой попытки, а украинцу – со второй.

Алина Шух выиграла бронзу в семиборье с результатом 5896 очков. Ее опередили Жеральдин Ракштуль (Швейцария) – 6037, и Сара Лаггер (Австрия) – 5992.

В общекомандном зачете украинцы заняли 11-е место (1-3-1). Победила сборная США (8-5-6), второй стала команда Кении (5-4-4), третьей – сборная Японии (3-1-1). По общему числу медалей украинцы разделили 5-6-е места с командой ЮАР (по 5). Больше всех медалей завоевали американцы (19), вторые – кенийцы (13), третьи – эфиопы (8).

9-й юношеский чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Кали с 15 по 19 июля.