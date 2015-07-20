Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля

Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации футбола в Цюрихе, сообщает BBC.

Переизбранный в мае на свой пятый срок глава ФИФА Зепп Блаттер заявил о намерении уйти в отставку 2 июня на фоне коррупционного скандала. Швейцарец руководил федерацией с 1998 года, однако в последние годы подвергался критике со стороны футбольного сообщества.

Последней каплей для 79-летнего Блаттера, по мнению большинства экспертов, стали аресты высокопоставленных чиновников ФИФА, которые обвиняются во взятках и других коррупционных сделках.

15 июля Швейцария экстрадировала в США первого из задержанных по громкому делу о коррупции в ФИФА - бывшего вице-президента Джеффри Уэбба, который был помещен судом в Нью-Йорке под домашний арест в обмен на залог в 10 млн долларов.