Матч Премьер-лиги "Волынь" - "Шахтер" перенесен на 23 июля

Игра состоится на день раньше запланованного срока - 23 июля, сообщает пресс-служба ФК "Волынь".

Время начала матча также изменено - с 21.00 на 19.00.

"Руководство "горняков" лично и официально обратилось к нашему клубу, чтобы перенести поединок с пятницы, 24 июля, на четверг, 23 июля. "Шахтер" мотивировал такую просьбу необходимостью лучше подготовиться к квалификационным матчам Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче", - отмечается в сообщении.

Руководство луцкого клуба согласилось на такую просьбу и официально уведомляет болельщиков, что поединок состоится в четверг, 23 июля, начало - в 19.00.

УНИАН проведет онлайн-видеотрансляцию матча "Волынь" - "Шахтер".