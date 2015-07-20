Матч Премьер-лиги "Волынь" - "Шахтер" перенесен на 23 июля
14:57, 20 июля 2015Спорт
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Изменена дата и время начала матча 2-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги между луцким клубом "Волынь" и донецким "Шахтером".
fcvolyn.net
Игра состоится на день раньше запланованного срока - 23 июля, сообщает пресс-служба ФК "Волынь".
Время начала матча также изменено - с 21.00 на 19.00.
"Руководство "горняков" лично и официально обратилось к нашему клубу, чтобы перенести поединок с пятницы, 24 июля, на четверг, 23 июля. "Шахтер" мотивировал такую просьбу необходимостью лучше подготовиться к квалификационным матчам Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче", - отмечается в сообщении.
Руководство луцкого клуба согласилось на такую просьбу и официально уведомляет болельщиков, что поединок состоится в четверг, 23 июля, начало - в 19.00.
УНИАН проведет онлайн-видеотрансляцию матча "Волынь" - "Шахтер".
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