Ротань установил клубный рекорд "Днепра" по количеству проведенных матчей

14:18, 20 июля 2015
Спорт
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Уже в первом туре нового сезона Премьер-лиги установлен новый рекорд.

Руслан Ротань стал рекордстменом "Днепра" / xsport.ua

Матч в Ужгороде против «Говерлы» в рамках первого тура чемпионата страны стал для капитана днепропетровского «Днепра» Руслана Ротаня 277-м за днепропетровский клуб в элитном дивизионе, сообщает Мatchday.

Таким образом, Ротань стал новым рекордсменом команды в ее истории выступления в высшей лиге.

Ранее рекорд в 276 игр принадлежал Владимиру Багмуту, который суммировал свои матчи в чемпионатах СССР (182) и Украины (94).

Кроме Ротаня и Багмута в список игроков «Днепра», проведших за команду более 200 матчей в высшей лиге, вошли: Сергей Назаренко, Владимир Лютый, Андрей Русол, Олег Шелаев и Николай Медин.

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