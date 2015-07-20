Ротань установил клубный рекорд "Днепра" по количеству проведенных матчей
14:18, 20 июля 2015Спорт
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Уже в первом туре нового сезона Премьер-лиги установлен новый рекорд.
Руслан Ротань на один матч превзошел достижение Владимира Багмута / xsport.ua
Матч в Ужгороде против «Говерлы» в рамках первого тура чемпионата страны стал для капитана днепропетровского «Днепра» Руслана Ротаня 277-м за днепропетровский клуб в элитном дивизионе, сообщает Мatchday.
Таким образом, Ротань стал новым рекордсменом команды в ее истории выступления в высшей лиге.
Ранее рекорд в 276 игр принадлежал Владимиру Багмуту, который суммировал свои матчи в чемпионатах СССР (182) и Украины (94).
Кроме Ротаня и Багмута в список игроков «Днепра», проведших за команду более 200 матчей в высшей лиге, вошли: Сергей Назаренко, Владимир Лютый, Андрей Русол, Олег Шелаев и Николай Медин.
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