Украинец Зинченко вошел в десятку лучших игроков юношеского чемпионата Европы по футболу

В десятку лучших вошел игрок сборной Украины Александр Зинченко, сообщает официальный сайт УЕФА.

В аннотации к выступлению нашего игрока пресс-служба УЕФА отметила: "Зинченко всегда хочет быть с мячом, действует изобретательно и все время открывается под передачи партнеров. Непредсказуемость - один из главных его козырей, но нужно отметить и шикарную технику. Хавбек "Уфы" способен быстро принимать правильные решения, и закрыть его по-настоящему тяжело".

18-летний игрок начинал свою профессиональную карьеру в донецком "Шахтере", откуда в 2015-м году перешел в ФК "Уфа" (Россия).

Также в 10-ку сильнейших игроков турнира попали Марко Асенсио (Испания), Александр Головин (Россия), Йоэл Дроммел (Нидерланды), Самед Килич (Франция), Макс Кристиансен (Германия), Константинос Коцарис (Греция), Дани Себальос (Испания), Саша Хорват (Австрия) и Рамиль Шейдаев (Россия).

Как сообщал УНИАН, юношеский чемпионат Европы с участием 8 сильнейших сборных континента проходил в Греции с 6 по 20 июля. Сборная Украины завершила выступления на стадии группового этапа, заняв последнее место в квартете А (на счету команды 1 очко из 9 возможных). Чемпионом Европы стала команда Испании, обыгравшая в финале сборную России со счетом 2:0.