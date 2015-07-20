Шестеро украинских пловцов выступят на Чемпионате мира

В состав украинской сборной вошли шестеро сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украину на ЧМ представят Дарья Зевина, Андрей Говоров, Сергей Фролов, Мария Ливер, Михаил Романчук и Анастасия Малявина.

Кроме того, в соревнованиях по плаванию на открытой воде будут представлены лидеры украинской сборной – Игорь Червинский и Игорь Снитко. Вместе с опытными коллегами выступит молодой перспективный украинский пловец Кирилл Швец.

Борьбу за награды чемпионата пловцы начнут 2 августа, а представители открытой воды уже в ближайшую субботу, 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 24 июля по 16 августа. Соревнования будут проходить в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, хай-дайвинге, синхронном плавании и водном поло. Спортсмены сборной Украины примут участие во всех видах соревнований кроме водного поло.