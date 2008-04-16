Блохин: на мою отставку принимают ставки

Неудачи ФК «Москва» в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу привели к тому, что в прессе все активнее обсуждается возможная отставка главного тренера "горожан" Олега Блохина. Что об этих слухах и о ситуации в клубе думает сам Олег Блохин? Об этом украинский тренер рассказал в интервью «Советскому спорту».

"Я говорил в межсезонье, что надо покупать игроков, но усиления команды не произошло, – говорит Блохин. – Вдобавок получили травмы футболисты тех позиций, которые и надо было усилить. На нынешнем результате «Москвы» сказалось и то, что третий сезон подряд команда играет одним и тем же составом. Да и про последний отпуск игроков длиной в 53 дня тоже как-то забылось. На встрече с владельцем клуба Михаилом Прохоровым, которая должна состояться на этой неделе, буду говорить о том, что команду необходимо серьезно укреплять летом".

Тренер верит в то, что ему удастся наладить игру: "...думаю, что удастся исправить ситуацию. Ничего страшного не произошло. Надо просто перестать говорить, что после прошлогоднего четвертого места мы обязательно попадем в Лигу чемпионов. По сути нужно создавать новую команду", - отмечает Блохин.

Тренер успокаивает тех, кто увлекается слухами, и говорит, что уходить никуда не собирается: "Не верьте тому, что пишут. Я понимаю, что газеты уже принимают ставки на то, когда уйдет Блохин".

"Уйдет Блохин или нет – это дело владельца клуба. Какой канал ни посмотришь, какую газету ни откроешь – везде: «Когда уйдет Блохин?» Да никуда Блохин пока не собирается! А все эти разговоры и слухи на футболистов влияют – они тоже за новостями следят", - резюмировал тренер.