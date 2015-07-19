"Динамо" и "Шахтер" выиграли матчи стартового тура Премьер-лиги, "Днепр" - сыграл вничью

Киевское "Динамо" обыграло днепродзержинскую "Сталь", а донецкий "Шахтер" - "Александрию" в стартовом туре чемпионата украинской Премьер-лиги. В свою очередь, днепропетровский "Днепр" сыграл вничью с "Говерлой" из Ужгорода.

Горняки первыми из фаворитов сезона проводили сегодня свою игру и уверенно обыграли дебютанта соревнований из Александрии - 2:0. Горняки открыли счет уже на 23-й минуте, когда после длинной передачи от Дарио Срны партнер по команде Алекс Тейшейра принял мяч на грудь, приблизился к штрафной и отличным ударом низом пробил в ближний угол. А на 80-й минуте после плотного удара Дентиньо вратарь "Александрии" Андрей Новак отбил мяч, который опустился прямо на ногу Алексу Тейшейре. Бразилец с лёта точно пробил под перекладину - 2:0.

В матче в Днепропетровске, где свои игры проводит "Сталь", счет был открыт уже на 3-й минуте игры. Игрок "Динамо" Мигель Велозу создал неожиданную интригу, отправив мяч в... свои ворота. Лишь в концовке тайма, на 43-й минуте, Виталий Буяльский сравнял счет. А победный гол на 53-й минуте забил Олег Гусев, который реализовал пенальти.

Из фаворитов нового сезона очки потерял только днепропетровский "Днепр", который неожиданно сыграл вничью в гостях с "Говерлой" (Ужгород). На гол ужгородца Виталия Гемеги на 57-й минуте, своим точным ударом ответил Роман Безус, сравнявший счет на 79-й минуте.

2-й тур УПЛ состоится 24-26 июля.