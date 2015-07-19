Украинские теннисисты проиграли сборной Польши в матче Кубка Дэвиса

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает Теннисный портал Украины.

В решающей игре соревнований Ежи Янович обыграл Сергея Стаховского: 6-1 7-6(3) 3-6 6-3.

Во второй партии Стаховский не подал на сет при счете 6-5, а в третьем гейме четвертого не реализовал семь брекпойнтов.

Ранее в этом матче Стаховский проиграл Михалу Пжисежны 6-7(5) 4-6 4-6, а дуэт Александр Долгополов и Денис Молчанов проиграли Лукашу Куботу и Марчину Матковски: 3-6 2-6 6-7(6).

Единственную победу в этом матче одержал Долгополов, который в первый день одолел лидера поляков Ежи Яновича: 6-3 6-4 7-6(2).

Таким образом, Польша выходит в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, а сборная Украины в сентябре сыграет на выезде с Литвой. Победитель этого матча завершит сезон, а проигравшему еще предстоит оспорить со сборной Словении за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.