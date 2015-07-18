Мужская сборная Украины шпажистов выиграла Чемпионат мира по фехтованию в Москве, женская - завоевала бронзу

В Москве завершились командные соревнования Чемпионата мира по фехтованию среди шпажистов, где мужская сборная Украины завоевала золото, а женская команда - бронзу, сообщает официальный сайт турнира.

Чемпионами мира стали Богдан Никишин, Максим Хворост, Дмитрий Карюченко и Анатолий Герей.

Мужская команда уверенно провела двухдневный турнир, в частности, обыграв в четвертьфинале команду-хозяйку турнира и одного из фаворитов сборную России.

В решающем матче в первом же бою украинцы получили перимущество, когда Карюченко выиграл у Юнга - 1:0. Во втором поединке Герей и Парк обменялись результативными уколами - 2:1, а в следующем поединке против Юнга Герей довел превосходство украинцев до 3 очков - 5:2.Затем Никишин и Парк обменялись двумя уколами (7:4), Хворост был сильнее Парка - 4:3 (11:7), а завершали матчевую встречу Никишин и Юнг, проведшие очень результативный бой - 23:17 (34:24).

В женском турнире в малом финале за "бронзу" украинки" обыграли команду Франции со счетом 44:42. В матче за золото шпажистки Китая были сильнее команды Румынии.

Как сообщал УНИАН, накануне женская команда саблисток завоевала серебро, проиграв в финале сборной России.

Таким образом, на счету сборной Украины в Москве три награды всех достоинств - золото, серебро и бронза. Это все возможные медали нашей команды. В финалах командного турнира рапиристов, которые состоятся в воскресенье, ни мужская, ни женская команды участия не примут.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Москве с 13 по 19 июля.