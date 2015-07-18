СМИ: Платини выдвинет свою кандидатуру на выборах президента ФИФА

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание "Ас".

По данным источника, Платини намерен возглавить ФИФА и оставить во главе УЕФА президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха. Как утверждает издание, француза поддерживает четыре из шести входящих в ФИФА конфедераций.

Читайте такжеШвейцария выдала США первого из обвиняемых в коррупции чиновников ФИФА

Напомним, на конгрессе ФИФА 29 мая действующий президент организации Йозеф Блаттер был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.

Внеочередное заседание исполнительного комитета организации, на котором определится дата выборов нового президента ФИФА, пройдет 20 июля в Цюрихе. До выборов Блаттер, руководящий организацией с 1998 года, будет исполнять обязанности главы ФИФА.