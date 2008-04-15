Украинка Наталья Троценко стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике (фото)

Украинка Наталья Троценко завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 53 килограммов.

В сумме двух упражнений (рывок и толчок) она подняла 197 килограммов. Серебряным призером стала испанка Мария де ла Пуэнте (190 кг), а бронзу завоевала Джулия Роде из Германии (188 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в итальянском городе Линьяно.

Фото AFP