Украинка Наталья Троценко стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике (фото)
22:19, 15 апреля 2008Спорт
892
197 килограмм в двух упражнениях
Украинка Наталья Троценко завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 53 килограммов.
В сумме двух упражнений (рывок и толчок) она подняла 197 килограммов. Серебряным призером стала испанка Мария де ла Пуэнте (190 кг), а бронзу завоевала Джулия Роде из Германии (188 кг).
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в итальянском городе Линьяно.
Фото AFP
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter