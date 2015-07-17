"Заря" разгромила "Металлург" в стартовом матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился стартовый матч украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2015/16, в котором "Металлург" принимал луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:6.

Гости имели преимущество на протяжении всего матча.

"Заря" открыла счет уже на 17-й минуте, когда Джаба Липартия отличной передачей вывел Дмитрия Хомченовского один на один с вратарем соперников Максимом Старцевым и полузащитник переиграл оппонента - 1:0.

В середине тайма преимущество гостей удвоил Желько Любенович. А в самом начале второй половины матча, на 50-й минуте, Руслан Малиновский довел преимущество своей команды до крупного.

Немного переведя дух, луганчане продолжили атаковать ворота соперника и в последние 20 минут забили еще три гола. Точные удары на счету Александра Караваева, Никиты Каменюки и Михаила Сивакова.

В субботу-воскресенье пройдут остальные матчи стартового тура. Лидеры украинского футбола - "Динамо", "Шахтер" и "Днепр" проведут стартовые матчи в воскресенье.