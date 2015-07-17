Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебро Чемпионата мира

В Москве завершился командный турнир чемпионата мира по фехтованию в женской сабле, где сборная Украины в финале встречалась с командой России и проиграла со счетом 41:45.

Наши спортсменки выступали в этом матче в составе Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Елена Воронина, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки имели преимущество в начале матчевой встречи, выиграв три первых поединка с разницей в 1-2 укола (5:4, 5:4 и 5:3) - 15:11. А в начале второй серии поединков Кравацкая вничью завершила дуэль с Яной Егорян - 5:5 (20:16). После этого вничью завершили свой поединок Харлан и Екатерина Дьяченко (25:21), а в заключительном бою второй серии Комащук проиграла Софье Великой - 2:9 (27:30).

В заключительной серии первыми вышли на дорожку Кравацкая и запасная в составе сборной России Юлия Гаврилова. Россиянка увеличила преимущество своей команды - 5:2 (35:29). Затем на бой вышли Комащук и Егорян, в котором Комащук сократила отставание от соперниц в общем счете - 5:9 (38:40).

В решающем бою сошлись самые титулованные саблистки мира на данный момент - Харлан и Великая, где россиянка была сильнее - 5:3 (45:41).

Ранее, в личном турнире, украинки выступили неудачно и никто из них, включая чемпионку мира и Олимпийских игр Ольгу Харлан, не сумел побороться за медали. Чемпионкой в личном турнире стала россиянка Софья Великая.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Москве с 13 по 19 июля.