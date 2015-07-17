Бокс, поединки за титул континентального чемпиона WBA: видео онлайн-трансляция

Сегодня в столичном выставочном центре «АККО Интернешнл» (г. Киев, Проспект победы, 40-Б), состоится профессиональный вечер бокса с участием лучших бойцов одной из ведущих промоутерских компаний «Union Boxing Promotion».

В рамках вечера состоятся два титульных боя по версии WBA и рейтинговый бой с участием украинца Вячеслава

Сенченко, который станет последним в карьере спортсмена.

"Мы ожидаем чрезвычайно интересные поединки, ведь состав участников вечера профессионального бокса, по моему мнению, является очень конкурентным, – отметил вице-президент промоутерской компании Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев. – В рамках одного вечера бокса зрители станут свидетелями сразу трех титульных поединков, что по моему мнению является очень качественным показателем. Ближайший турнир важен для нашей компании еще и с точки зрения просмотра боксеров, которые в будущем могут подписать профессиональные контракты с «Union Boxing Promotion». Поэтому, я считаю, что у молодых боксеров есть очень мощный стимул показать интересные и бескомпромиссные поединки»

В рамках вечера, в частности, состоятся бои:

Рейтинговый бой. Формула: 8 раундов по 3 минуты

Вячеслав Сенченко (Украина, 36-2-0, 24КО) – Сергей Мелис (Эстония, 25-18-0)

Бой за титул WBA Continental. Формула: 12 раундов по 3 минуты

Артем Далакян (Украина, 10-0-0, 7КО) – Анхель Морено (Испания, 8-0-2)

Бой за титул WBA Continental. Формула: 12 раундов по 3 минуты

Олег Ефимович (Украина, 25-2-0, 14КО) – Еронен Туомо (Финляндия, 14-3-0)

Эксклюзивное право трансляции боксерского вечера принадлежит одному из самых рейтинговых телеканалов Украины – «2+2», который будет транслировать предстоящем событии в прямом эфире. Начало трансляции в 21:30.