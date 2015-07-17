Премьер-лига, 1-й тур, "Металлург" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье стартует чемпионат Украины по футболу сезона 2015/16 г.г., где в первом матче сезона сойдутся "Металлург" и луганская "Заря".

Обе команды проведут игру, фактически, в домашних условиях, так как "Заря" домашние игры предыдущего чемпионата проводила именно в Запорожье. Любопытно, что факт переезда положительно сказался на выступлениях команды, добившейся лучшего результата в своей истории - 4-е место. В то же время, "Металлург" в сезоне 2014/15 занял 7-е место в итоговой таблице.

Касательно очных встреч команд, то несмотря на тот факт, что игры проходили в Запорожье, "Металлург" не смог набрать ни одного очка, а также не забил ни одного гола в ворота оппонента - 0:1 и 0:3. Да и вообще, за последние три сезона, "Металлург" ни разу не смог обыграть "Зарю" - в шести матчах 3 ничьи и 3 поражения.

Вместе с тем, общая статистика явно свидетельствует о превосходстве "Металлурга". В 24 встречах запорожцы побеждали 11 раз, 6 матчей свели вничью и 7 проиграли (разница мячей – 34:19). На своем же поле "Металлург" в 12 матчах 8 раз побеждал, 3 раза играл вничью и 1 раз проиграл – 23:5.

На котировках букмекерских контор, учитывая тенденцию последних лет, явным фаворитом также является "Заря". На победу луганчан ставки принимаются с коэффициентом 1,54 к 1, в то время как на ничью - 3,73 к 1, а на победу "Металлурга" - 5,80 к 1.

ТВ-трансляцию матча "Металлург" - "Заря" проведет телеканал 2+2.